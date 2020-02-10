Dumlupınar protokolünden Umre ziyaretinden dönen Altıntaş Kaymakamına ziyaret

'Babam ve ben'

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, kutsal topraklara giderek Umre ziyaretinde bulunan Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu’ nu makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Altıntaş Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyelerimiz Şaban Türk ve Nafiz Uçar katıldı.

Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Arcaklıoğlu’ nun umre ziyaretlerini tebrik ederek hayırlara vesile olmasını temenni etti.

KÜTAHYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

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