Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tavan döşemesi içerisi gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Dumlupınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen H.H.T'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.H.T.'nin evinin tabanındaki tahtaların altına kovayla saklanan 600 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli H.H.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KÜTAHYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:36

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.