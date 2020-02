Akıllı seralar ilgi çekiyor

KÜTAHYA'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteği ile kurulan jeotermal enerjili 16 akıllı sera, üreticilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Simav'a bağlı Çitgöl beldesinde kurulan her biri 3 bin 500 metrekareden oluşan akıllı seralara yerleştirilen sensörler, ürünün ihtiyacına göre ısı ve nem oranını kendiliğinden ayarlarken ilaçlama, sulama ve gübreleme görevlerini de yeri geldiğinde kendiliğinden yapıyor. Akıllı seralarda topraksız tarım yapılırken, hormon kullanılmadan üretilen ürünlerde verim oranı emsallerine göre çok yüksek oluyor. Bu yüzden de hem Simavlı üreticiler hem de Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen üreticiler, akıllı seraları gezerek ilgililerden bilgi alıyor.

Akıllı seraların yoğunluk kazandığı Çitgöl beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Güray Güner, beldesinde son bir yılda 16 üreticinin toplam Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteğini de alarak 130 dekarlık bir alanda 16 akıllı sera kurduğunu ve belediyenin de kendilerine hem alt yapı hem de jeotermal desteği sağlayarak, yaklaşık 130 kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açtıklarını söyledi.

Akıllı seralarda dekar başına yaklaşık 30 ton dolayında ürün alındığına dikkat çeken Başkan Güner, "Beldemizde akıllı sera kurmak isteyenlere her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Devletimiz de bu tür yatırım yapmak isteyenlere yüzde 50 hibe desteği sağlıyor. Akıllı sera kurmak isteyenleri beldemize davet ediyorum. Gelsinler, kurulan seraları görsünler. Belediye olarak hem her türlü alt yatırımda araç ve gereçlerimiz hem de 120 derecelik jeotermal enerjimiz ile sera yatırımcılarına yardıma hazırız. Tek bir gayemiz var. O da beldemizdeki işsizliğe çözüm bulmak, istihdama katkı sağlamaktır. Ayrıca hem belde hem ilçe hem de ülke ekonomimize katkı sağlanmasına yardımı olmak" dedi.

Sera çalışanı Tuncay Üner (55) de "Seramızda şu an salatalık üretiyoruz. Ürünlerimizin sulaması, gübrelemesi, ilaçlaması otomatik olarak yapılıyor. Sera içerisine yerleştirdiğimiz sensörler bitkinin ısı ve nem durumunu ayarlıyor. Gübreye, suya ve ilaçlamaya ne zaman ihtilaç duyarsa otomatik olarak kendisi sağlıyor. Hormon kullanmadığımız için tüketiciler tarafından da tercih ediliyoruz. Ürünlerimizi toptan olarak büyük şehirlere pazarlıyoruz. Sera kurmak isteyen olursa biz de teknik bilgilerimizi aktarmaya hazırız" diye konuştu.

Çitgöl Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Demiralay (57), "Belediye olarak kararlıyız. Beldemizde sera yatırımı yapmak isteyenlere her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi.



