Evin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

'Babam ve ben'

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KÜTAHYA´nın Dumlupınar ilçesinde, jandarma ekiplerince arama yapılan bir evin tabanında bulunan gizli bölmede, 600 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dumlupınar ilçesinde oturan H.H.T.´nin evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, evin tabanında bulunan gizli bölmede 600 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi H.H.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

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