Pazarlar’da ev yangını

'Babam ve ben'

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Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Akşinik köyünde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Karakoyun’a (82) ait ahşap evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KÜTAHYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

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