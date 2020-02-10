Başkan Ceyhun: “Tribün çalışması kısa sürede tamamlanacak”

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Dumlupınar Stadyumu’nda yapılan tribün genişletme çalışmasının kısa sürede tamamlanacağını ve Kütahya’nın hizmetine sunulacağını belirtti.

Kütahya Dumlupınar Stadyumu’nda yapılan tribün çalışmalarını yerinde inceleyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, projeyle ilgili Kütahyaspor Kulüp Başkanı Cahit Özel ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kütahya Şubesi Başkanı Murat Cengiz ile birlikte istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Ceyhun,” Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Feyzullah Gayret'ten çalışmalar hakkında bilgi aldık. Tribün genişletme çalışması kısa sürede tamamlanacak ve Kütahya’mızın hizmetine sunulacaktır. Hayırlı olsun” dedi.

KÜTAHYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

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