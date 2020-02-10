Kütahya’da oto hırsızları yakalandı

Kütahya’da park halindeki iki araçtan teyp, hoparlör ve akü çalan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde gece saatlerinde meydana gelen iki otodan hırsızlık olayının şüphelileri M.A. ve T.A., otolardan çaldıkları 2 adet teyp, 4 adet hoparlör ve 2 adet aküyü Facebook üzerinden müşteri temin ederek satmak üzereyken yakalandı. Ele geçen malzemeler müştekilere teslim edilirken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
KÜTAHYA
10 Şubat 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:28
- GÜNEŞ 07:52
- ÖĞLE 13:19
- İKİNDİ 16:10
- AKŞAM 18:36
- YATSI 19:55