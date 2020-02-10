4 yıl 24 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

'Babam ve ben'

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Kütahya’da kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasından gözaltına alınan şahsın silahla yağma suçundan 4 yıl 24 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Gaybiefendi Mahallesi Musalla Mezarlığı yanı Çeşme civarında meydana gelen kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı ile ilgili B.K. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda silahla yağma suçundan toplamda 4 yıl 24 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. B.K., gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

KÜTAHYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:28

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