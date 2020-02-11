Kütahya’da piyasaya sahte banknot süren 2 şüpheli yakalandı

Kütahya’da, piyasaya sahte 100 TL'lik banknot süren iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, il merkezinde bakkal ve tekel büfeler başta olmak üzere piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen A. T. ve E.D isimli şahıslar toplam 60 adet sahte 100 TL'lik banknot ile yakalandı.

Şüpheliler hakkında 'Parada sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

KÜTAHYA 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:27

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