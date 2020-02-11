(Özel) Türkiye’nin tek kadın 'Kalemkârı' Kütahya'da Selçuklu’dan günümüze gelen motifleri ağaç parçalarına işleyerek yaşatıyor

Selçuklu’dan günümüze kadar gelen Türk halk sanatının temellerinden olan 'Kalem' sanatını günümüzde de sürdüren Sibel Temelkıran, yaptığı eserlerle kendi alanında tek olma özelliğini taşıyor.

Osmanlı döneminde hat sanatı ile etkileşime girerek ağaç parçalarının yanı sıra sıva üstü, mermer ve taşa’da yazılan kalem sanatı, günümüzde sayılı usta tarafından yapılıyor. Kütahya Sanat Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Kalemkar sanatçısı Sibel Temelkıran ise yaptığı eserler ile Türkiye’de kendi alanında tek olma özelliğini taşıyor.

Özenle seçtiği ağaç parçalarını önce kurutan ardından da sanat dönüştüren Temelkıran, gelecekte ise yeni sanatçılar yetiştirmek istiyor.

Kalem işi sanatını yaklaşık 15 yıldır yaptığını söyleyen Sibel Temelkıran, “Kalem işi Selçuklulardan günümüze kadar gelen bir sanattır. Selçuklularda çok yaygın olarak kullanılan bu sanat daha Osmanlılarda iç mimaride kullanılmış ayrıca bu sanatı camilerde hat sanatı ile birlikte devam ettirmişler. Günümüze kadar gelen bu sanat altın çağını ise 1617’nci yüzyılda yaşamıştır. Dada sonra Avrupa'dan gelen etkiler ile biraz farklı tarzlar girmiş ancak, biz bunu günümüzde geleneksel olarak devam ettiriyoruz. Geleneksel desenleri yapıyorum ben, onun için kendi tazım da Türkiye’de tek olduğumu biliyorum, çünkü benim tazım da yapan yok. Bir çok desen var. Geleneksel sanatlarda aynı desenleri kullanıyoruz çini’de olsun kalem işinde olsun, nakış da olsun geleneksel desenleri kullanıyoruz. Ancak bunların yanı sıra rumiler, pençler, halkarlar gibi desenlerde var. Bizim farkımız ise desenlerin biraz daha büyük olması, duvara, ahşaba, mermere ve deriye yapılması. Benim amacım pek bilinmeyen kalem işi sanatını herkese duyara bilmek, gençlerimiz buna merak sarsın, onun için biz öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz, daha çok insana ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum ve sanatımda her gün daha iyi şeyler üretmek ve geleceğe bir şeyler bırakmak. Aynı zamanda Fransa, Almanya, Arnavutluk, Rusya gibi birçok ülkede sergilerimiz oldu” şeklinde konuştu.

KÜTAHYA 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:27

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