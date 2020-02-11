Define için kazdıkları 8 metrelik çukurda yakalandılar

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KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde define arayan 4 kişi, kazdıkları 8 metrelik çukurda suçüstü yakalandı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesine bağlı termal kaplıcalarının bulunduğu Göbel Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Akşam kazı bölgesine giden jandarma ekipleri, 8 metre derinliğinde 4 metre genişliğindeki çukurda F.A., R.D., İ.D. ve F.K.´yı suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Kaçak kazı yapılan çukurda ise jenaratör, havalandırma boruları, dalgıç pompa ve kazı yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.



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