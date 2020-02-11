Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'ndan eğitime destek

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Şehit Cuma Dağ İmam Hatip Ortaokulu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Zeliha Tunçoğlu, Yıldız Güral ve diğer yönetim kurulu üyeleri, Şehit Cuma Dağ Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun ihtiyaçlarına yönelik malzeme desteğinde bulundular.

İl Millî Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu ve vakıf üyelerine eğitime verdikleri destekten dolayı eğitim camiası adına teşekkür etti.

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