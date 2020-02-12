Hisarcık’ta öğrenci ve velilere seminer

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde öğrenci ve velilere "Bilinçli Gıda Tüketimi ve Bilinçli Gıda Ambalajı Kullanımı" semineri verildi.

Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından ilçe merkezinde Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile tüm öğrenci velilerine yönelik gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ile israf konusunda eğitim programları gerçekleştirildi. Eğitimlerde ayrıca bilinçli gıda tüketimi, hijyen ve sağlıklı beslenme konuları da anlatıldı.

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