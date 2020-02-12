Porsuk Çayı'nın kirletildiği iddiası Eskişehir ESÇEVDER üyeleri kirleticileri yerinde görmek için Kütahya'ya geldiler Başkan Mesut Sadık Yurtman: "Porsuk Çayı'nın kirletilmesinin önüne geçilmesini talep ediyoruz" "Kütahya'daki bazı işletme ve fabrikaların arıtma yapmaması sebebiyle Porsuk Çayı kirletiliyor" "Eskişehir'in Porsuk Çayı'ndan başka su kaynağı yok"

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Mesut Sadık Yurtman, Kütahya'daki bazı işletme ve fabrikaların arıtma yapmaması sebebiyle Porsuk Çayı'nın kirletildiğini ileri sürdü.

Başkan Yurtman ve dernek üyeleri, Kütahya'nın Yenibosna Mahallesi'nde basın açıklaması yaparak, Porsuk Çayı'nın kirletilmemesini istediler. Yurtman, "Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği olarak, Porsuk Çayı'nın kirleticilerini yerinde incelemek üzere çevre dostları ve dernek üyeleri ile birlikte Kütahya’ya geldik. Kütahya’da yeni oluşan Yeni Bosna Mahallesi'nin ve bir süt fabrikasının evsel ve fabrikasyon tüm atıklarını hiçbir arıtma yapmadan doğrudan Felet Çayı'na gönderdiğine canlı tanık olduk. Felet Çayı ileride Porsuk çayı ile birleşmektedir. Yani tüm bu evsel ve fabrikasyon atıklar hiçbir arıtmaya tabi olmadan Porsuk çayımıza direkt karışmaktadır. Ayrıca; Yeni Bosna Mahallesi'nin karşında olan Halıcılar ve Kimyacılar Sitesi'nin ve Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin de atıkları Porsuk çayına karışmaktadır. Zaman zaman fabrikaların arıtma tesislerini çalıştırmadıkları da gözlemlerimiz arasındadır. 2013 tarihinde yürürlüğe giren 'Porsuk Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri' gereğince birçok kurum ve kuruluşlara görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il müdürlükleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve il müdürlükleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve il müdürlükleri, Devlet Su İşleri, valilikler ve ilgili belediyeler olup; bu kurumları özel hükümler çerçevesinde görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Yetkili tüm kurum ve kuruluşların denetimlerini sıklaştırarak Porsuk Çayı'nın kirletilmesinin önüne geçilmesini talep ediyoruz. Eskişehir’imizin Porsuk Çayı'ndan başka su kaynağı yoktur. Öncelikle şehrimizin su kaynakları için alternatifler oluşturulması gereklidir. Sakarya başından şehrimize temiz su temin etmek mümkünken bu yatırımın neden yapılmadığının sebebini ilgililerden bekliyoruz" dedi.

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