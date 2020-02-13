Başarılı personeller ödüllendirildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kaymakamlığın iş ve işlemlerinin yürütülmesinde göstermiş oldukları gayretlerden dolayı bazı personellere başarı belgesi verildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Kaymakamlığımızın iş ve işlemlerinin yürütülmesinde göstermiş olduğu çaba ve gayretlerden dolayı Malmüdürü Vekili Melih Mert, Nüfus Müdürlüğü Personeli Aysun Kaynak, Yazı İşleri Personeli Habibe Aksoy, başarı belgesi ile ödüllendirildi. Kendilerine yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarının devamını bekliyorum'' dedi.

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