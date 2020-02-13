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Vali Toraman: “Öğretmen eğitimde mihenk taşıdır”

İHA

Kütahya Valisi Ömer Toraman Linyit İlkokulu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Öğretmenin eğitimde mihenk taşı olduğuna vurgu yaptı.

Vali Toraman: “Öğretmen eğitimde mihenk taşıdır”

Kütahya Valisi Ömer Toraman Linyit İlkokulu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Öğretmenin eğitimde mihenk taşı olduğuna vurgu yaptı.
Vali Ömer Toraman’ın Linyit İlkokulunu ziyaretine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İbrahim Aybek’te eşlik etti.
Sınıfları da gezen Vali Toraman, öğrencilerle sohbet ederek onlara eğitimin, öğrenmenin ve öğretmenin öneminden söz etti.
Daha sonra öğretmenler odasını ziyaret eden Toraman, burada öğretmenlerden okuldaki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı. Öğretmenlerle gerçekleşen sohbette, öğretmenin eğitimde mihenk taşı olduğunu vurgulayan Vali Toraman, toplum olarak öğretmene gereken değerin verilmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye’de eğitim sisteminin iyi durumda olduğunu ve eğitimin güven verdiğini sözlerine ekledi.

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