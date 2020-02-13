Kütahya'nın nüfusu 17 ilin nüfusundan fazla

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre, Kütahya’nın 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 579 bin 257 kişi olan nüfusunun 17 ilin nüfusundan fazla olduğunu açıkladı.

Kütahya’nın bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 0,7’sini oluştururken, en fazla nüfusa sahip 38. il konumunda olduğunu söyleyen TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,” Kütahya’da yıllık nüfus artış hızı 20172018 döneminde binde 9,9 iken 20182019 döneminde binde 2,3 olarak gerçekleşmiştir. Kütahya Merkez ilçenin 272 bin 367 nüfusu ile Yalova, Burdur, Karaman, Karabük, Kırşehir, Erzincan, Bilecik, Sinop, Iğdır, Bartın, Çankırı, Artvin, Gümüşhane, Kilis, Ardahan, Bayburt ve Tunceli nüfusundan daha fazla nüfusa sahiptir” dedi.

Akyol,” Kütahya’nın nüfus artış hızı en fazla olan ilçesi binde 20,7 ile Merkez ilçe olurken, en fazla azalış olan ilçesi binde 82,2 ile Pazarlar olmuştur. Kütahya ilçelerine bakıldığında 2019 yılında nüfusu en yüksek olan ilçe 272 bin 367 kişi ile Merkez ilçe olurken, Tavşanlı 101 bin 460 kişi, Simav 63 bin 155 kişi, Gediz 50 bin 274 kişi, Emet 19 bin 864 kişi, Altıntaş 16 bin 108 kişi, Domaniç 14 bin 652 kişi, Hisarcık 12 bin 69 kişi, Aslanapa 8 bin 945 kişi, Çavdarhisar 6 bin 303 kişi, Şaphane 6 bin 30 kişi, Pazarlar 5 bin 86 kişi ve Dumlupınar 2 bin 944 kişidir. Kütahya’da erkek nüfusun oranı yüzde 49,2 (285 bin 20 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,8 (294 bin 237 kişi) olarak gerçekleşmiştir. Kütahya’nın erkek nüfus oranı en yüksek olan ilçesi yüzde 50,5 ile Dumlupınar iken, kadın nüfus oranı en yüksek olan ilçe yüzde 51,8 ile Çavdarhisar'dır” diye konuştu.

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