Müdür Başyiğit: “Ortak hedefimiz çocuklarımızın iyi bir insan olmaları”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında gerçekleştirilen Okullarda Değerler Eğitimi ile ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirme toplantısında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit,” Hepimizin ortak hedefi çocuklarımızın iyi bir insan olmaları” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Kütahya İl Müftü Vekili Mehmet Arslaner başkanlığında Diyanet Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıya 21 Lise Müdürü ile İl Müftülüğüne bağlı olarak okullarda değerler eğitimi çalışmalarında yer alan görevliler katıldı.

Toplantıda, İl Müftülüğü Şube Müdürü Gürsel Bayram "Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Yönergesi" kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilgili sunum yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit toplantıda yaptığın konuşmada, "Hepimizin ortak hedefi çocuklarımızın iyi bir insan olmaları. Onların her alanda iyi eğitim almaları, ahlaki olgunluğa ulaşmaları hepimizin ortak çabası. Bu hedefler milli eğitim olarak bizleri ilgilendirdiği kadar müftülüklerimiz de bu konuda çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek o kadar faydalı işler yapmış olacağız" dedi.

Toplantı katılımcıların istek ve beklentilerini karşı taraflara iletmeleri ile devam etti. Toplantı sonunda İl Müftülüğü katılımcılara "Kur'anı Kerim" ve "Peygamberimizin Hayatı" kitaplarını hediye etti.

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