TFFHGD Başkanı Arıcı’dan Rektör Uysal’a ziyaret

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal'a Genel Sekreter Vekili Atilla Batur ve BESYO Öğretim Üyesi Mehmet Acet eşlik etti. Görüşmede Abdurrahman Arıcı ile birlikte TFFHGD Kütahya Şubesi Başkanı Ahmet İlhan Aydın da yer aldı.

Görüşme sonunda Arıcı ve Aydın, Rektör Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Uysal’da her iki başkana ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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