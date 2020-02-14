Hisarcık’lı besicilerin mısır silajına talebi arttı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde besicilerin yem maliyetini düşürmek amacıyla mısır silajına talepleri arttı.

Son dönemlerde besicilerin hayvanlarının beslenmesinde kaba yem ihtiyacını karşılamak, süt ve et üretimini artırmak için mısır silajına yöneldiklerini söyleyen Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsa Ergin,” Ortaklarımızın talepleri doğrultusunda üç ay içerisinde 250 ton mısır silajı satışı yaptık. Besiciler hayvanlarına mısır silajı vererek yeşil ve sulu yemlerin bulunmadığı kış döneminde, yeşil yem özelliğinde, sindirimi kolay ve besin değeri yüksek bir yem sağlamış oluyorlar. Talep halinde mısır silajı satışlarına devam edeceğiz” dedi.

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