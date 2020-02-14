Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

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Hisarcık Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü mezunu Arda Fırat’ın kurduğu lojistik firmasının İzmir’de en hızlı büyüyen firmalar kategorisinde ikincilik ödülü alması Hisarcık Meslek Yüksekokulunda sevinçle karşılandı.

Fırat Global Lojistik (FGL) Yönetim Kurulu Başkanı Arda Fırat, 2013 yılında Hisarcık Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümünden mezun olduktan sonra 2014 yılında İzmir'de 'Dünyayı taşıyoruz' sloganıyla adım attığı lojistik sektöründe kısa sürede önemli mesafe kaydederek en hızlı büyüyen firmalar kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu yetkilileri, 2013 yılı Lojistik Bölümünden mezun olan öğrencilerinin 6 yıl önce kurduğu lojistik firmasının en hızlı büyüyen firmalar kategorisinde ikincilik ödülü almasının kendilerini onurlandırdığını ifade ettiler.

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