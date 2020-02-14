Kütahya’da cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

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Kütahya’da bir cezaevi firarisi, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Hükümlü bulunduğu Kütahya Ceza İnfaz Kurumundan 2018 yılında firar eden F.Y. (23), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince Alipaşa Mahallesi’nde kovalamaca sonucu yakalandı.

Hakkında çıkartılmış yakalama emri ile 8 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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