Gaziantep yöresel ürünleriyle Emet'te

Gaziantep İl ve İlçeleri Dernekleri Konfederasyonu ve Emet Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Gaziantep Tanıtım ve Satış Fuarı, Emet Hükümet Konağı Meydanı'nda başladı.

Gaziantep mutfağının zengin yemek kültürü tanıtım ve satışlarının da yapıldığı etkinlik kapsamında Hükümet Konağı önüne kurulan çadırlar vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Antep baharatı, tatlı, kurutmalar, bakır işlemeciliği, Antep fıstığı, özel üretim Antep sucuğu, Islahiye şalgamı ve karadut şırası, peynir çeşitleri ve daha birçok ürünün tanıtım ve satışlarının yapıldığı etkinliğin 18 Şubat Salı akşamına kadar devam edeceği bildirildi. Etkinlikte Emet Hükümet Konağı önünde düzenlenen sıra gecesinde seslendirilen eserler büyük ilgi gördü. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden düzenlenen sıra gecesini paylaştılar.

Emetliler, böyle güzel bir etkinliğin düzenlemesinde emeği olanlara teşekkür ederek, ''Farklı illerin damak tadını ve kültürünü görmek çok güzel bir olay. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz'' dediler.

Gaziantep İl ve İlçeleri Dernekleri Konfederasyonu başkanı ve üyeleri, "Emet'e Gaziantep'i tanıtmaya geldik. Tüm lezzetlerimizle, bakır eşyalarımızla ve sıra gecesi kültürümüzle buradayız. Emet Gaziantep'e gelemiyorsa, biz Gaziantep olarak buradayız" dediler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, ''Bugün güzel ilçemiz, gazi Emetimizde farklı bir organizasyon düzenliyoruz. Gaziantep Federasyonunun düzenlediği bu güzel etkinlikle Gaziantep'in lezzetlerini, kültürünü güzel ilçemiz Emet ile birleştirdik. Bu tür organizasyonları arttırmaya çalışacağız. Farklı yerlerin damak tatları ve kültürleri ile birleşmesi ile daha güzel bir tanıtım olacağını düşünüyoruz. İlçemize gelen Gaziantep Federasyonunun tüm üyelerine teşekkür ederim'' diye konuştu.

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