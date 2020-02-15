Başkan Ciner: "Emet için çalışıyoruz"

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, göreve geldikten sonra yapılan çalışmalar ve hedefleri hakkında açıklamlarda bulundu.

Emet ilçesinin her anlamda gelişimi için yoğun bir çalışma programı uygulandığını belirten AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, önümüzdeki aylarda çalışmaların meyvalarının alındığını hep birlikte göreceklerini ifade etti.

Ciner, yaptığı açıklamda, ''2018 aralık ayında ilçe başkanlığı görevine geldikten sonra, öncelikle parti teşkilatımızın her kademesi ile birlikte el ele gönül gönüle vererek bir yerel seçim geçirdik. 31 Mart yerel seçimlerinde adayımız Hüseyin Doğan ile Emet belediyemizi Ak belediye yaptık. Seçimin tamamlanmasının hemen ardından, belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz yerel yönetim vasıtası ile halkımıza hizmet sunma, il genel meclisi üyelerimiz ise, il özel idaremiz vasıtası ile köylerimize hizmet sunmak için kolları sıvadık. Bizler, ilçemizin gelişimi için başta bakanlıklar olmak üzere, genel müdürlükler ve bölge müdürlükleri nezdinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle projelerimizin takip ve gerçekleştirilme aşamalarını takip ediyoruz. Ülkemizin hassas dönemlerden geçtiği, Cumhurbaşkanımız, liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ülkemizin bekası için mücadeleler verildiği bu dönemde halkımızada en iyisini vermek için mücadele ediyoruz'' dedi.

2. bor karbür fabrikasının Emet'e yapımı için gerekli takiplerin yapıldığını belirten Başkan Ciner, ''İnşallah ülkemizin en büyük bor karbür fabrikası Emetimize kurulacaktır. Bor yatırımları artıkça bölgemizde işsizliğede hızlı bir şekilde çözüm bulunmuş oalrak gençlerimizin istihdamı sağlanmış olacaktır. Ayrıca Emet ilçesinin, başta termal ve doğa turizmi olmak üzere gelişimi adına, ilçe Kaymakamlığı ve Emet belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda ilçe başkanlığı olarak destek veriyoruz. Hepimizin ortak kaygısı Emet. Derdimiz Emet, hedefimiz daha yaşanılır ve gelişmiş bir Emet. Bunun için partimizin tüm kademesinde görev alan arkadaşlarımız büyük bir özveri ve gayret içerisindeler'' ifadelerini kullandı.

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