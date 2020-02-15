Kütahya’da ilk yerli ilaç hakkında bilgi verildi

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (KSBÜ) “Türkiye’nin İlk Yerli İlacı” konulu konferans gerçekleşti. Konferansta, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu yerli ilaç hakkında bilgi verdi.

KSBÜ KSBÜ Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu (SİHAT) tarafından Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen “Türkiye’nin İlk Yerli İlacı” isimli konferansta, ilacın klinik çalışmalarında araştırmacı olarak yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu yerli ilaç hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Dr. Haznedaroğlu, ilk yerli ilaç olarak tarihe geçen ve içeriği bitkisel olan “Ankaferd Bloodstopper” hakkında, 300’e yakın bilim insanının emek verdiğini belirterek, “Kanamayı çok kısa bir zamanda durduruyor. Vücut dışı yaralanmalar, travmatik kesikler, diş operasyonları, spontan ya da cerrahi girişimler sonrası oluşan minör ve majör kanamaların durdurulmasında kullanılan tıbbi bir ürün. Sağlık Bakanlığından, ilaç alanında ruhsatlı ilk Türkiye ürünüdür. Ülke olarak yerli ilaç üretmemiz bizleri mutlu etti. İnanmak gerekiyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin değerli öğrencilerini ileride çok iyi yerlere gelip, ülke için başarılı çalışmalar elde edeceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

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