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Başkan Tosun: "Kütahya bölgenin en cazip ili ve yıldızı olacak”

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2020 yılı yatırım programında yer almasının Kütahya'yı bölgenin en cazip ili ve yıldızı yapacağını ifade etti.

Başkan Tosun: "Kütahya bölgenin en cazip ili ve yıldızı olacak”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2020 yılı yatırım programında yer almasının Kütahya’yı bölgenin en cazip ili ve yıldızı yapacağını ifade etti.
Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını söyleyen İsmail Tosun,” Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgemizin 376 hektar alana sahip 1. etabının alt yapısının (yol, kanalizasyon, su, yağmur suyu ve elektrik ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılması da yatırım programında yer aldı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen Valimiz Ömer Toraman, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız İsmet Özotraç, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan,İshak Gazel,Ceyda Çetin Erenler, Altıntaş Belediye Başkanımız Arif Teke, OSB yönetim Kurulu üyelerimiz, OSB, Müteşebbis heyetine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olacak”

Zafer OSB’nin tamamlandığında Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olacağını belirten Tosun,” Zafer OSB konumu bakımından da yatırımcıların tercih edeceği bir OSB olacaktır. Yatırımcı, “Neden Zafer OSB’yi tercih edeceğim” dediğinde; Hava Ulaşımı bakımından Türkiye’nin 4. Havalimanına 1 kilometre uzaklıkta, yeni yapılacak Ankaraİzmir otobanına 5 kilometre uzaklıkta olması, İstanbulAntalya YHT demiryolunun hemen önünden geçecek olması, yapılmakta olan İzmir Limanına, İzmit limanına yaklaşık 23 saat uzaklıkta olması, daha da önemlisi Türkiye Nüfusunun yüzde 65’ine sahip olan illere (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya ve bu iller arasında kalan diğer illere) yaklaşık 33,5 saat uzaklıkta olması en büyük tercih sebebidir. MÜSİAD Kütahya olarak, Zafer OSB’nin tanıtımı ve yatırımcıların buraya çekilmesi için bulunduğumuz her platformda elimizden geleni yapmaktayız. Zafer OSB’nin faaliyete geçmesi, Kütahya’yı bölgenin en cazip ili ve yıldızı yapacağından hiç şüphemiz yoktur. Bunun içinde Kütahya’nın başta halkımız, siyasetçilerimiz, bürokrasimiz, Belediyelerimiz, Sanayi Ticaret Odamız, İşadamlarımız, Üniversitelerimiz ve tüm Sivil Toplum Kuruluşları olarak buna inanıp el ele verip hep birlikte çalışmalıyız ve inanmalıyız. MÜSİAD Kütahya olarak biz inanıyoruz ve bize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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