Hayatlarında ilk defa kayak yaptılar Kız öğrenciler gün boyunca kayak yapıp doyasıya eğlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olmaya aday Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, hayatında hiç kayak yapamayan öğrencilere büyük heyecan yaşattı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde kız öğrenciler, Emet Kaymakamlığının düzenlediği etkinlikle Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde bir araya geldi. Murat Dağı'nın ormanları arasındaki kayak merkezinin eşsiz manzarası eşliğinde keyifli dakikalar geçiren öğrenciler, daha sonra kayak antrenörü eşliğinde kayak yapmayı kısa sürede öğrenip kayak yaptı. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'in Eşi Songül Çiçek ve Öğretmenleri Yasin Peker ile birlikte kayak yapan öğrenciler, gün boyunca keyifli dakikalar geçirdi.

Öğrenciler, hayatlarında ilk defa kayak yapmanın zevkini doyasıya yaşarken, tüm arkadaşlarını ve tüm Türkiye'deki öğrencileri, ücretsiz kayak öğretilen ve eşsiz doğa güzelliği olan Murat Dağı Kayak Merkezi'ne davet ettiler. İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ve kendileriyle yakından ilgilenen İlçe kaymakamının eşi Songül Çiçek ve öğretmenleri Yasin Peker'e teşekkür etti.

İlk defa kayak yapan kız öğrencilerle birlikte, etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Songül Çiçek, ''Emet Kaymakamlığı ve Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü güzel bir etkinlik yaptılar. Öğrencilerimiz ilk defa kayak yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Ben de Emet Kaymakamının eşi olarak onların bu mutluluğuna ortak olmak istedim. Bu aktivitelerin tekrarını talep ediyoruz. Kız öğrencilerinin adına bu etkinliği düzenleyen Emet Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum'' dedi.

Kayak İl Temsilcisi ve Tesis Müdürü Ayhan Keskin, yaptığı açıklamda, ''Bugün Murat Dağı Termal Kayak Merkezimizde, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kız öğrencilerini ağırladık. Öğrencilerimiz eğitimlerini aldılar ve güzel bir şekilde kayak yapmaya başladılar. Emet Kaymakamı ve Emet Milli Eğitim Müdürümüze öğrencilerimize böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür ediyorum'' dedi.

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