Kütahya CHP’de Zeliha Aksaz Şahbaz güven tazeledi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanlığı'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Zeliha Aksaz Şahbaz, güven tazeledi.

İki adayın yarıştığı olağan kongrede mevcut Başkan Zeliha Aksaz Şahbaz 139 delegenin oyunu alarak İl Başkanlığına seçilirken, diğer aday Şeref Han ise 84 oy aldı.

Kongrede Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise, Mehmet Akarsu, Havva Boran, Cemal Cengiz, Güngör Ceyhan, Erdal Çetin, Hasibe Dalkılıç, Hacer Demirtaş, Çağatay Dereli, Sebahattin Erim, Selahattin Göybulak, Kıymet Güner, İsmi Kara, Münüre Kara, Cevdet Koşar, Bünyamin Kusun, Tuba Özdemir, Makbul Sarı, Naciye Umu, Tamer Yenikaya ve Fatoş Yılmaz seçildiler.

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