Türkiye'de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Kütahya'nın Emet ilçesi Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, ''Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü'' dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Çocuklarda kanser belirtilerinin çok değişken olduğunu belirten Başhekim Uzman Doktor Rukiye Kara, kanserin çocuklarda çok sinsi seyirli olabileceği gibi çok erken bulgular da verebileceğini söyledi.

Dr. Kara, ''Çocukluk çağı kanserleri, göz bebeğinde beyaz parlaklık olması, solukluk, sabahları belirgin olan baş ağrıları, dengesiz yürüme, kollarda ve bacaklarda kuvvet azlığı, nedensiz kilo kaybı, ateş, terleme, halsizlik, yorgunluk, kanamalar, vücutta ani gelişen şişlik, kitle, lenf bezelerinde büyüme, ciltte yaygın ve önemli derecede morluk ve çürüklerin gelişmesi, idrarda kanama şeklinde belirti verebiliyor. Sıfır ila 14 yaş arası çocuklarda teşhis edilen en yaygın kanser türleri sıklık sırasına göre, kan kanseri olarak bilinen lösemiler, lenf kanseri olarak bilinen lenfomalar, beyin tümörleri ve böbrek üstü bezi tümörleridir. Bu hastalıkta erken teşhis tedavi başarısını artırıyor'' ifadelerini kullandı.

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