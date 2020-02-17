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Başkan Biçer: "Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımı için sevindirici haberi bekliyoruz”

İHA

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı planlanan jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için Vali Dr. Ömet Toraman ile görüşme yapıldığı belirtildi.

Başkan Biçer: "Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımı için sevindirici haberi bekliyoruz”

Kütahya’nın Simav ilçesinde yapımı planlanan jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için Vali Dr. Ömet Toraman ile görüşme yapıldığı belirtildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Kaymakam Türker Çağatay Halim ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ile birlikte Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’ı ziyaret ettiklerini belirtti. Başkan Biçer, “Başta jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımı olmak üzere, ilçemiz ile ilgili diğer yatırım çalışmalarını konuştuk. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ve Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser’in de bulunduğu ziyarette, mevcut projenin hazırlanması, seraların standardı, üretilecek ürünler ve istihdam hakkında bilgi verip, raporun hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için teknik şartname üzerinde fikir alış verişinde bulunduk” dedi.
Gerçekleşmesi için proje hazırlığı yapılan Simav Jeotermal kaynaklı teknolojik sera bölgesinin, Kütahya ilinin önemli projelerinden biri olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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