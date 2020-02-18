Birlik Vakfı Kütahya Şubesi'nden eğitime destek

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Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Özdemir ve beraberindeki heyet İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret etti.

Başkan Ali İhsan Özdemir, Başkan Yardımcısı Muhammed Demir, Bilal Cicavoğlu, Sekreter Ekrem Aygün ve Üye Kibarettin Atabay Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e nezaket ziyaretinde bulunarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla çeşitli giyecek malzemelerini teslim ettiler.

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