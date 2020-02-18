DPÜ'de Arkeoloji Sergisi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından Arkeoloji Sergisi düzenlendi.

Arkeoloji Bölümü öğrencilerine, 20192020 güz yarıyılında okutulan FotoğrafProje Uygulama Dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan ören yerleri ve müzelerle ilgili afiş sergisi FenEdebiyat Fakültesi Dekanlığı fuaye alanında açıldı.

Sergi açılışına FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, üniversitenin akademik ve idari personellerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Sergide, Türkiye’de bulunan ören yerleri ile yurt içinden ve yurt dışında bulunan müzelerden örnekler sergi afişlerinde konu olarak işlendi.

Sergi 21 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar gezilebilecek.

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