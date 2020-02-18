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Su kaçağı vatandaşları mağdur ediyor

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesi Karayolları Mevkii'nde bazı evlerin bodrum katında su kaçağı olduğunu ve kaçağın önlenmesi için çalışma başlatıldığını belirtildi.

Su kaçağı vatandaşları mağdur ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesi Karayolları Mevkii'nde bazı evlerin bodrum katında su kaçağı olduğunu ve kaçağın önlenmesi için çalışma başlatıldığını belirtildi.
Mağdurlardan Sami Kirli, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 aydır binamızın bodrum katına su dalmaktadır ve bizler her iki günde bir motorlarla suyu tahliye etmekteyiz. Öncelikle belediyeye başvurduk. Belediye gerekli çalışmaları yaptı. Ana su boru hatlarını ve kanalizasyon logarlarını kontrol ettikten sonra problemin belediyeden kaynaklanmadığı açıklandı. Bölgede sondaj yapıldığı, bununda zeminde çatlaklar oluşturabileceği belirtildi. Gerçekten bizler çok mağdur durumdayız ve her iki günde bir suyu tahliye ettirmekten usandık. Ayrıca bu sular evlerin temeline zarar vermektedir. İleri ki zamanlarda evlerde meydana gelebilecek yıkılma ve can kaybı gibi her türlü zararlardan problem hangi kurumdan kaynaklı ise o kurum suçlu olacaktır. Bizler her zaman çözümden yana olduğumuzu belirtik '' dedi.
Evlerinin bodrumlarındaki kaçak su belediye itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, teknik ekipler hat ve güzergahlarda gerekli kontrollerin yapıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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