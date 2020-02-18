"Suçlularla mücadelemiz gece-gündüz demeden devam edecek"

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Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, suçlularla mücadelelerinin gecegündüz demeden devam edeceğini ifade etti.

Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kütahya Emniyet İl Müdürlüğünü ziyaret ederek yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

20 Eylül tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Kütahya'ya atanan Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile görüşen Başkan Güler, teşkilatın işlerini daha iyi ortamda yapabilmesi için inşa edilen yeni hizmet binasının polis teşkilatına hayırlı olmasını dileyerek Müdür Necmettin Koç ve ekip arkadaşlarına üstün başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Koç'ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek suçlularla mücadelede gece gündüz demeden var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı, Tavşanlı halkına selam gönderdi.

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