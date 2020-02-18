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Milletvekili Erbaş: "Maraş, Türkiye'nin desteği ile sivil kullanıma açılacaktır"

İHA

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzey yöneticilerinin katılımı ile halen sivil halka kapalı olan Kıbrıs'taki Maraş Bölgesi'nde, 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantı 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinde yapıldı.

Milletvekili Erbaş: "Maraş, Türkiye'nin desteği ile sivil kullanıma açılacaktır"

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst düzey yöneticilerinin katılımı ile halen sivil halka kapalı olan Kıbrıs’taki Maraş Bölgesi'nde, 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantı 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinde yapıldı.
Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve KKTC Başbakanlığının himayelerinde gerçekleşen toplantıya , Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, KKTC Bakanları ve üst düzey yöneticiler katıldı.
Maraş’ın artık açılma zamanının geldiğini ve Kıbrıs’ın bu toprakları açmak için kimseden izin almasına gerek bulunmadığını ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “Toplantının en önemli özelliği KKTC’nin kendi toprakları içerisinde bulunan Kapalı Maraş bölgesinde icra edilmesidir. Toplantı için kimseden izin alınmamış, kendi topraklarımızda yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da vurguladığı gibi Kapalı Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü’nün statükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır ve Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir"”dedi.
Kapalı bulunan Maraş’ın Türkiye Cumhuriyetinin desteği ile yeniden sivil kullanıma açılacağını belirten eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “KKTC’nin kendi toprağında, Kıbrıs Türk’ünün refahı ve ekonomisi için, şuanda sadece askerlerin bulunduğu bölgenin sivillere de açılmasından daha doğal bir olay olamaz. Kapalı Maraş’ta üzerine kayıtlı taşınmazı bulunan Kıbrıs Rumlarının bile merakla takip ettiği bu hususa herşey de olduğu gibi Rum tarafı ön yargı ile yaklaşmaktadır. 1974 öncesi içerisinde 45 adet 5 yıldızlı otel bulunduran, zamanında Dünya’nın çekim merkezlerinden biri olan Maraş bölgesi, Türkiye Cumhuriyetinin de desteğiyle sivil kullanıma açılacaktır. Kapalı Maraş’ın açılmasıyla beraber, bölgede ekonomi, ticaret ve sosyal hayatın canlanması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

"Vakıf malları devredilemez, satılamaz"

Kapalı Maraş bölgesindeki arazilerin çoğunun vakıf malı olduğunu ve devredilemeyeceğini söyleyen Milletvekili Erbaş, “Kapalı Maraş bölgesinde bulunan arazilerinin büyük çoğunluğu vakıf malıdır. Bilindiği gibi vakıf malları, devredilemez, satılamaz ancak kiralanabilir ama sahibi yine vakıftır. Üzücü olan nokta, 1950'li yıllarda İngiliz sömürge yönetimi tarafından hukuka aykırı şekilde üçüncü şahıslara devredilmiştir. Bu konuya ilişkin arşiv kayıtları bulunmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs sorununda olduğu gibi bu konuda da uluslararası toplumu yanıltmakta ve yanlış yönlendirmektedir. Her zaman ortaya attıkları sav çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları Maraş bölgesinin kapalı kalmasını talep etmemektedir” diye konuştu.
Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve KKTC Başbakanlığının himayelerinde düzenlenen önemli toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar,TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Sibel Siber, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr.Metin Feyzioğlu, TBMM TCKKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem olmak üzere çok sayıda üst düzey temsilci katıldı.

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