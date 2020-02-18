TÜSF Kros Türkiye Şampiyonası'na DPÜ damgası

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri “Onurlu Mücadele Gururlu Temsil” sloganıyla mücadele ettikleri Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Kros Türkiye Şampiyonası’ndan iki Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği ile döndü.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ve bireysel, takım ve karma takım kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonaya Dumlupınar Üniversitesi Atletizm Branş Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Ahmet Korkut Yapıcı antrenörlüğünde katıldı.



“Bireysel kategoride Türkiye şampiyonluğu”



DPÜ'nün şampiyonadaki ilk birinciliği bireysel kategoride geldi. Bu kategoride yarışan sporcu Fetene Alemu Regasa, 26 dakika 32 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayıp Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Takım kategorisinde ise DPÜ Erkek Kros Takımı şampiyonayı ikinci tamamladı ve kendine podyumda yer buldu. 17 Üniversiteden 106 sporcunun yarıştığı takım kategorisinde Dumlupınar Üniversitesi sporcularından Bekirhan Kabadayı 13., Ali Şimşek 16., Yüksel Gültekin 17. ve Emrah Taşci ise 24. sırayı elde etti.



“Karma Takımda şampiyon DPÜ”



Şampiyonada bir ilk daha yaşandı ve ilk kez Karma Takım kategorisinde yarışma yapıldı. Üniversitelerin kadın ve erkek takımlarında yer alıp takım koşusuna katılmayan iki kadın ve iki erkek sporcudan oluşan karma takım Dünya Atletizm Kros yarışmalarında ilk kez TÜSF yarışmasında uygulandı.KadınErkekKadınErkek biçiminde sıralanarak her takım sporcusunun 1,5 kilometre mesafe koştuğu ve toplam 6 kilometrelik bir parkurda koşulan Karma Takım yarışlarında şampiyonluğa Sabriye Güzelyurt, Arif Demir, Mihriban Dilmaç ve Abdulsamet Arıkan’dan oluşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Karma Takımı oldu. Sporcular 20 dakika 16 saniyelik dereceleriyle ilk kez düzenlenen bu kategoride Türkiye Şampiyonluğuna ulaştılar.

Şampiyonayı yerinde takip eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Ersoy yarışmaların ardından başarı elde eden sporcuları ve antrenörü tebrik etti.

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