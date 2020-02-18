Başkan Ceyhun: "Cumartesi Tunçbilek'ten başlıyoruz"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, kongrelere, Cumartesi günü Tunçbilek'ten start vereceklerini ifade etti.

Ceyhun, yaptığı açıklamada, "22 Şubat 2020 Cumartesi günü Saat 12.00'da Maden İş Salonu'da gerçekleştireceğimiz Tunçbilek 7. Olağan Belde kongremize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. İnandığımız yolda hep birlikte yeni hedeflere" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.