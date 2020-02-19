Kaymakam Çiçek: "Öğrencilerimizin en yakın arkadaşının kitaplar olmasını istiyoruz"

Kütahya'nın Emet ilçesinde ''Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç” projesi kapsamında Gazi Kemal İlkokulu’nda okuma etkinliği düzenlendi.

Emet Gazi Kemal İlkokulu’nda düzenlenen okuma etkinliğine Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Doğan, İlçe Milli Eğitim Proje Koordinatörü Deniz Macit, Tapu Müdürü Yusuf Yaman, Vergi Dairesi Müdürü Hasan Erdoğan, Gazi Kemal İlkokulu Müdürü Ahmet Çağlar ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürünün nezaretinde, iki öğrencinin çikolata ve kolonya ikramıyla karşılanan Kaymakam Çiçek ve beraberindekiler, 4/B sınıfında öğrencilerle bir araya gelerek 15 dakika boyunca kitap okudular.

Okuma etkinliğinin sonunda öğrencilerle kısa süreli sohbetler eden Kaymakam Çiçek, onlara kitap okumanın öneminden bahsetti. Öğrencilere hangi kitapları okuduklarını, kitap okuma konusunda neler düşündüklerini ve öğrendiklerini soran Çiçek, yaptığı açıklamda, “Öncelikle okuma etkinliğimizin gerçekleşmesinde emeği olanlara, katılımcılara teşekkür ediyorum. 23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına kadar 2023 sayfa okuyan herkes, Kütahya’nın ve Emet’in tarihi, kültürel yerlerine gezilerle ödüllendirilecektir. Mümkün mertebe her hafta bir okulumuzda okuma etkinliğine katılacağız. Bu hafta da sizlerle bir araya gelerek bu etkinliğe katıldık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en yakın arkadaşının kitaplar olmasını, planlı ve sürekli olarak kitap okumalarını istiyoruz. Birinci hedefimiz budur. Çünkü okumak bilgiye ulaşmanın, geleceğe hazırlanmanın, düşünce ufkunu geliştirmenin ve zamanı en iyi şekilde değerlendirmenin en etkili aracıdır“ ifadelerini kullandı.

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