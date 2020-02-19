Konya engelli birimlerinden Rektör Uysal’a ziyaret

Konya Görme Engelliler Spor Kulüpleri Genel Başkanı Mustafa Kandemir ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu İsmet Çavdar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Uysal'a Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Ali Osman Altınay eşlik etti. Rektör, Mustafa Kandemir ve İsmet Çavdar'a engelsiz bir üniversite için çalışmalarını sürdüren DPÜ’nün engelli öğrenciler için yaptığı çalışmalar ve sosyal olanakları hakkında bilgi verdi. Kandemir ve Çavdar'da Rektör Uysal’a engelli spor branşları ve Görme Engelliler Federasyonu hakkında bilgiler verdi.

Uysal, Kandemir ve Çavdar'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Görüşmenin ardından Kandemir ve Çavdar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ı da ziyaret etti.

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