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Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal: "DPÜ, Türkiye'nin sürekli büyüyen üniversiteleri arasında"

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ'nün, Türkiye'nin sürekli büyüyen üniversiteleri arasından yer aldığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal: "DPÜ, Türkiye'nin sürekli büyüyen üniversiteleri arasında"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ'nün, Türkiye'nin sürekli büyüyen üniversiteleri arasından yer aldığını ifade etti.
Uysal, DPÜ Rektür Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Muammer Kavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez ile DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
dpü7nün halen 44 bin 282 öğrencisi bulunduğunu kaydeden Uysal, "Üniversitemiz ülkemizin sayılı büyük üniversitelerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi 3 Enstitü, 10 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 14 Meslek Yüksekokulumuz var. Bu sene farklı bir uygulama vardı. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerini kapatıyor ve lisansüstü Eğitim Enstitüsü açıyor, yani üçünü birleştiriyoruz. Şu ana kadar 3 enstitümüzde 135 bilim dalı vardı, biz 23 teklif edildi ve hepsi kabul gördü. Fakültelerimizde 63 bölüm var. Yüksekokulda bölüm sayımız 5, Meslek Yüksekokulumuz da ise 204 bölüm var. Öğrenci sayımız ise 44 bin 282.
Bu rakamın yüzde 62’sine tekabül eden 28 bin 250’si lisans öğrencisi. Yüzde 33’ü 13 bin 903’ü ön lisans öğrencisi, yüzde 4’ü bin 834 yüksek lisans öğrencisi, yüzde 1’i 295 doktora öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizin ilk sordukları şey barınma. Siz ne kadar öğrenci yerleştirirseniz barınma imkanınız var demektir. Bizim bu imkanımız var. Kütahya’da KYK temsilcileri, ilgilileri sağ olsunlar büyük bir özveri ile çalıştılar. Şu anda DPÜ’nün KYK yurtlarına müracaat ettiği takdirde geri çevrilen hiçbir öğrencisi yok. Kız ve erkek öğrencilerimiz yurtlarda kalabiliyorlar. Bu bize artı sağlayan bir şey. Şunu ifade edeyim bizim kampüsümüz, binalarımız ülkemizdeki diğer üniversitelerin gelip görmek istediği bir kampüs haline gelmiştir. Üniversitemizde 20182019 EğitimÖğretim yılında doluluk oranımız yüzde 78,55 iken, 20192020 EğitimÖğretim yılında bu oran yüzde 86,82’ye yükselmiştir. DPÜ doluluk oranı bakımından Türkiye’nin iyi illerinden bir tanesi. Bu oranı yüzde 100’e ulaştırmayı hep beraber gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"AKADEMİK YÜKSELTME KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ"

Akademik yükselme kriterlerinin güncellendiğini belirten Uysal, "Ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi bir üniversite olabilmek ve mevcut araştırmacılarının yetkinliklerini arttırabilmek için atama ve yükseltme kriterleri değiştirildi. Yeni kriterler Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak. Böylece, akademik çıktı odaklı, üretimi ve verimi arttıracak bir kriter sistemi getirildi. Doçentlik öncesi ve sonrası çalışmaların Üniversiteler Arası Kurul'da olduğu gibi ayrı ayrı değerlendirilmesi yoluna gidildi. Uluslararası yayınlara verilen puan ve teşvikler arttırıldı" şeklinde konuştu.

"ÇİNİNİN KALİTESİ ÖNEMLİ"
Çiniciliğin daha da geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini vurgulayan Uysal, "16. yy Kalitesinde Çini Üretimi Hedefliyoruz
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osmanan, Üniversitemiz ile Manisa Celal Bayar Üniversitesinin iş birliği ile yürütülen16. yy. Osmanlı Çinilerinin Üretilmesi ve Geliştirilmesi projesiyle yaklaşık 500
yıl önce üretilmiş olan çinilerin kalitesine ulaşmayı hedefleliyoruz.Dumlupınar adıyla ve Kütahya’nın gücüyle,
eğitimde, bilimde, sanatta ve sporda 100 yıl önce düşmeyen sancağımızı daha da yukarı taşımak için buradayız" ifadelerini kullandı.

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