Kediye tekme atan şahsa 947 TL para cezası

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, kaldırımda yürürken kediye tekme atan kişiye 947 TL para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kayacan Caddesi'ndeki kaldırımda kediye tekme attığı güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen M.T.’ye 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14’üncü ve 28/k Maddeleri'ne göre 947 TL idari para cezası uygulandı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 16 Şubat 2020 tarihinde kediye tekme atarak şiddet uygulayan vatandaşın, davranışının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

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