Rehber öğretmenlere “Bağımlılıkta Mücadele” eğitimi

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Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki rehber öğretmenlere 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi verildi.

Eğitimin açılışına katılan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit kursiyerlere, bağımlılığı önlemede risk altında bulunan öğrencilere yönelik çalışmaları destekleyeceklerini belirterek özellikle teknoloji bağımlılığının önlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Açılışta Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin’de bir konuşma yaparak bu tür eğitimler verilmesinin önemine değindi.

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