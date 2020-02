Kütahya'nın Emet Kaymakamlığınca başlatılan "Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç" kitap okuma kampanyasına, 3 Eylül İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Nusret Emir Tanrıkulu, 84 yaşındaki dedesi ve 78 yaşındaki babaannesi ile birlikte destek veriyor.

Okul çıkışı her gün dedesi Ahmet Tanrıkulu ve babaannesi Nazife Tanrıkulu ile evde yarım saat kitap okuyan Nusret Emir Tanrıkulu, bu davranışıyla okul yönetiminin de takdirini aldı ve Okul Müdürü Mehmet Tavacı tarafından evinde ziyaret edildi. Dedesi ve babaannesinin okuduğu kitapları her gün düzenli şekilde not alan 7 yaşındaki Nusret Emir, "Dedemle babaannem kitap okuyorlar. Ben de kitap okuyorum. Kitap okuma kampanyasına katılacağız. En çok kitap okuyan ben olacağım ve kazanarak geziye gideceğin. Kaymakam amcama, okuldaki öğretmenlerime ve müdürüme teşekkür ediyorum'' dedi. Nusret Emir, kendisini tebrik etmek için ziyarete gelen Okul Müdürü Mehmet Tavacı'nın elini öperek ziyareti için teşekkür etti.

1955 yılında ilkokulu bitirdiğini ve o zamanlar 5 sene okumanın çok zor olduğunu belirten babaanne Nazife Tanrıkulu, ''Simav'da yaşıyorum. Kış aylarında torunumun yanına geliyorum. Oğlumun evinde kalıyorum. Burada torunum Nusret Emir'in kitap okuma kampanyası varmış. Bu kampanyayı destekliyorum ve bende onunla birlikte kitap okuyorum. Dinimizin emri okumaktır ve ben de torunumu destekliyorum'' dedi.

Dede Ahmet Tanrıkulu, "Simav ilçesinden her sene kış aylarında Emet ilçesine gelip oğlumun evinde kalıyoruz. Torunumun kitap okuma kampanyası varmış, Kaymakamlık tarafından başlatılan bu kampanyada onu destekliyoruz. Allah bize kitabında oku diyor. Biz de bu kampanyaya Allah için katıldık ve torunumu destekliyoruz. Kaymakam beye teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun'' dedi.

Askerlerin, polislerin ve halkın ve tüm kurumların büyük destek verdiği kampanyada, yetkililerden alınan bilgilere göre, başladığı tarihten bugüne kadar okunan sayfa sayısının 3 milyon sayfa sınırına dayandığı ve kampanyada hedeflenen sayfa sayısının çok fazlasına ulaşılacağı bildirildi.

