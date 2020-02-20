Hisarcık’ta velilere “Ergenlik Dönemi ve Mahremiyet” konulu seminer

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ortaokul ve lise öğrenci velilerine yönelik “Ergenlik Dönemi ve Mahremiyet” konulu seminer verildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Demet Bozkurt tarafından, Şehitler Ortaokulu, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi velilerine verilen “Ergenlik Dönemi ve Mahremiyet Eğitimi” konulu seminerde velilere, ergenlik dönemi genel özellikleri, ergenlikte davranış şekilleri ve ergenlik döneminde aileçocuk iletişimi, ergenlik döneminde mahremiyet eğitimi konularında bilgi verildi.

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