Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün araç filosu güçleniyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ormancılık çalışmalarının daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için yeni araçlar ile filosunu güçlendiriyor.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Orman Bölge Müdürlüğüne; 1 Adet MST M300 LC Ekskavatör, 1 adet Hidromek HMK 600 MG Greyder, 1 Adet Smart İ8 Mini Ekskavatör, 2 Adet MST M642 4X4 Kazıcı Yükleyici ile 1 Adet Başak 2110S 4x4 traktör olmak üzere toplam 6 adet yeni iş ve üretim makinesi tahsis edildiğini söyledi.

Tahsis edilen iş ve üretim makinelerinin makine parkına dahil olmasıyla Orman Bölge Müdürlüğü Makine Parkı sayısının 199’a ulaştığını belirten Keskin,” Araçların Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne tahsisine vesile olan Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak ormanlarımızın geleceğe en güzel şekilde aktarılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ormancılık çalışmalarımızın daha etkin, hızlı ve zaman kaybı yaşanmadan yapılması için araç parkımızı güçlendiriyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Bölge Müdürlüğümüze tahsis edilen araçlarımız en verimli şekilde kullanılacaktır. Tüm araçlarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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