Yazar ögretmenden Müdür Başyiğit’e ziyaret

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Kütahya Merkez Şeker İlkokulu Sınıf Öğretmeni ve aynı zamanda "İlginç Ufuk Hikaye Serisi"nin yazarı olan Ayşe Erdoğan, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

Yazar Öğretmen Ayşe Erdoğan, Okul Müdürü Şehmus Ferit Hatipoğlu ile birlikte Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret ederek, yazmış olduğu "İlginç Ufuk Hikaye Serisi"ni takdim etti.

Başyiğit, Ayşe Erdoğan'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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