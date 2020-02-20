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Muğla’da yapılan Halter Okul Sporları Gençler B Kategorisi'nde yarışan Talha Kabadayı, Türkiye şampiyonu oldu.

1820 Şubat 2020 tarihinde Muğla’nın Dalaman ilçesinde yapılan Halter Okul Sporları Gençler B kategorisinde yarışan Kütahya Belediyespor Kulübü Halter sporcusu Talha Kabadayı 55 kiloda, 75 kilo koparma, 94 kilo silkme ve toplamda 169 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

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