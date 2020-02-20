Otomobilinde 500 gram metanfetamin bulunan şüpheli tutuklandı

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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Kütahya'da, aracında piyasa değeri 100 bin TL olduğu ifade edilen 500 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, takip ettikleri şüphelinin otomobilini Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durdurdu.

Ekipler, narkotik köpeği 'Thor'un da katılımıyla araçta arama yaptı ve otomobilin çamurluk kısmına gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüpheli A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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