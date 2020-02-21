DPÜ’de oryantasyon etkinlikleri

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak etkinlik gösteren toplulukların Sosyopark’ta düzenlenen Oryantasyon etkinliği ile öğrencilerle buluştu.

Sosyopark'ta gerçekleşen programda öğrenciler hem Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları hakkında bilgi edinme, hem de topluluk üyesi olma fırsatı elde ediyorlar.

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