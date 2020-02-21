Öğrencilere oyunlarla trafik kuralları öğretiliyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Anaokulu öğrencilerine her gün sınıflarında 20 dakikalık oyunlarla öğretmenleri tarafından trafik kuralları öğretiliyor.

Proje ile, okul öncesi eğitim alan öğrencilere trafik dersi, öğretmenleri tarafından verilirken, öğrencilerin gelecek hayatlarına yön vermesi ve trafik kurallarına uyan bilinçli bir toplum oluşması hedefleniyor. Verilen eğitimlerde trafik kuralları ve trafik işaretlerinin öğrencilere oyunlarla öğretildiği ve akılda kalacak etkinlikler yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, ''Ülkemizde trafik kurallarını bilmemenin ve o kurallara uymamanın bedelini çok acı bir şekilde maddi, manevi kayıplarla ödendiğimizi biliyoruz. Eğitim, çocuklarımızdan başlar. Onlar geleceğin yetişkin bireyleri olacaktır. Çocuklara verilen eğitim geleceğe yapılan bilinçli bilgili kültürlü yetişkinlerin olması açısından büyük bir yatırımdır. Trafik kurallarını bilmek ve onlara uymak hepimiz için, ülkemiz için, ülkemizin ekonomisi için hassas bir konudur. Bu konu üzerinde hassasiyetle durup öğrencilerimize bu proje ile eğitim veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

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